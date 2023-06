Nintendo Switch non è un rivale di PlayStation e Xbox: Jim Ryan di Sony spiega perché

Esattamente come sostenuto dalla Federal Trade Commission in questi giorni di processo che vedono l'ente nordamericano affrontare Microsoft in tribunale, anche Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ritiene che Nintendo Switch non sia considerabile una console rivale di PlayStation e Xbox.

La difesa di Microsoft ha interrogato l'esperto economico della FTC, il dottor Robin Lee, che ha definito PlayStation e Xbox come facenti parte del mercato console "ad alte prestazioni", e quindi separato da Nintendo Switch. Questo argomento è stato affrontato per tutti e tre i giorni di discussione tra Microsoft e la FTC.

Dello stesso avviso è Jim Ryan di Sony, che si dice convinto che Nintendo Switch competa in un "segmento di mercato differente da quello di PlayStation e Xbox". Alla richiesta di offrire un approfondimento riguardo alla sua posizion riguardo all'argomento, Ryan ha poi aggiunto: "La tecnologia hardware di Nintendo è di natura molto meno sofisticata rispetto a PlayStation o Xbox. Il suo hardware in genere viene venduto a un prezzo più conveniente e il suo pubblico è rivolto maggiormente ai giovani". Secondo il leader di PlayStation, quindi, non solo c'è un grosso gap dal punto di vista dell'hardware impiegato dalle piattaforme come già sottolineato dalla FTC, ma esiste anche una non trascurabile differenziazione del pubblico a cui si rivolgono le console e i loro contenuti.

Durante l'udienza, Jim Ryan ha parlato anche di TES 6, Starfield, COD e Xbox Game Pass.