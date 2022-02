Nintendo Switch non verrà abbandonata molto presto, assicura Shuntaro Furukawa

Nintendo Switch è un grande successo e la casa di Kyoto non ha alcun motivo per abbandonare il supporto alla console, come ribadito dal Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, in una recente riunione con gli azionisti.

"Nintendo Switch ha venduto oltre 90 milioni di console e l'hardware è a metà del suo ciclo vitale. Con il lancio di Switch OLED le vendite si sono mantenute alte e stiamo offrendo ai clienti vari modelli di Switch, capaci di adattarsi al loro stile di vita. Il parco giochi è in continuo aumento e il software vende bene, c'è margine di crescita, assolutamente."

Queste le parole di Shuntaro Furukawa, il quale sottolinea come Nintendo abbia solamente gettato le fondamenta e come Switch sia ancora ben lungi dall'essere considerata una macchina a fine carriera, avendo "superato le barriere del normale ciclo vitale di una console così come lo intendiamo abitualmente."

E per quanto riguarda il successore di Nintendo Switch, quali sono i piani di Nintendo? Il Presidente ribadisce che la compagnia sperimenta continuamente con nuovi hardware e soluzioni tecnologiche ma non lancerà nessuna console fino a quando non troverà una idea adatta per offrire nuove esperienze ai giocatori, non limitandosi quindi a lanciare solamente una console più potente rispetto a quella già in commercio.