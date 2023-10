Nintendo Switch non verrà abbandonato presto, ci sono giochi in arrivo almeno fino al 2025

Il Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, è stato intervistato dal Nikkei e in questa occasione ha confermato che la compagnia non ha nessuna intenzione di interrompere il supporto a Switch nei prossimi mesi e anzi nuovi giochi sono pianificati almeno per tutto il prossimo anno.

Al momento i piani di Nintendo prevedono pieno supporto a Switch fino alla fine dell'anno fiscale 2024/2025, ovvero almeno fino al 31 marzo 2025. Non c'è nessun piano per interrompere il supporto software a Switch, come sottolinea il Presidente di Nintendo Corporation:

"Nell'anno fiscale in corso pubblicheremo molti nuovi giochi tra cui Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG e continueremo a sfruttare lo slancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Il Film durante il periodo natalizio. Ma abbiamo anche tanti software in arrivo nel prossimo anno fiscale, riveleremo maggiori dettagli a tempo debito."

Tra i giochi Nintendo previsti per il 2024 su Switch citiamo Paper Mario e il Portale Millenario, Princess Peach Showtime e Luigi's Mansion 2 Remake.

Nessun accenno al successore di Switch, secondo i rumor la nuova console Nintendo uscirà alla fine del 2024, se così stanno le cose le due piattaforme condivideranno il mercato per un certo periodo e chissà che non si possa assistere al lancio di giochi cross gen, magari come Meteroid Prime 4 in uscita sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2.