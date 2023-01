Nintendo Switch: nostalgici del GameCube? Questo controller fa al caso vostro!

Anno nuovo, nuova collezione di controller e accessori Switch per patiti di retrogaming e console del passato. NYXI svela il Wizard Wireless Joy-Pad, un controller che punta dritto al cuore dei tanti fan di console Nintendo che ricordano con nostalgia le giornate passate in compagnia del GameCube e del suo mitico pad.

Il nuovo prodotto sfornato dalle fucine creative nordamericane di NYXI trae ispirazione dal design degli iconici controller del GameCube per riadattarli al form factor dei Joy-Con di Nintendo Switch. Il controller di NYXI vanta inoltre dei pulsanti posteriori rimappabili, degli anelli intercambiabili per gli analogici, dei tasti illuminati e ghiere personalizzabili per i joystick, oltre a una batteria che promette di offrire circa 6,5 di autonomia nelle condizioni di gioco più intensive.

La principale 'qualità tecnologica' del Wizard Wireless Joy-Pad di NYXI è però rappresentata dall'utilizzo di analogici a prova di Joy-Con Drift grazie all'utilizzo di meccaniche basate sull'effetto Hall, un principio che consente ai joystick di operare senza alcun attrito tra le componenti (e quindi senza il rischio di usura) utilizzando dei magneti.

Il nuovo modello di controller NYXI per Switch ispirato al design del mitico pad per Nintendo GameCube è in vendita sul sito ufficiale dell'azienda al prezzo di 69 dollari, escluse spese di spedizione.