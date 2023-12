Nintendo Switch, il meglio di novembre: da Super Mario a Hogwarts Legacy, che mese!

A due giorni di distanza da quando la Grande N ha elencato quelle che saranno le nuove uscite e le principali novità di dicembre per Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha da poco pubblicato un video riassunto delle più importanti IP videoludiche approdate su Nintendo Switch nell'arco delle scorse settimane. Che bel mese, quello di novembre!

Tra ritorni inaspettati come Super Mario RPG e uscite di alto spessore come quella di Hogwarts Legacy, l'avventura nel Wizarding World magica di nome e di fatto, le ultime quattro settimane sono state di tutto rispetto per i videogiocatori dell'ecosistema Nintendo. Nintendo Switch ha aperto i propri lidi a tantissimi progetti, ma quali sono stati i migliori nel complesso?

Ad aprire le danze nel video dal titolo "European eShop Highlights" troviamo il sopracitato Super Mario RPG, seguito a ruota da Hogwarts Legacy e Fashion Dreamer, i tre dei giochi più apprezzati (tra quelli usciti a novembre) dagli utenti del Nintendo eShop. Segue poi "WarioWare Move It!", senza dimenticare Persona 5 Tactica ed il suo esordio tra gli spin-off della saga di ATLUS. Infine, a chiudere in bellezza una line-up ricca di sorprese per Nintendo Switch, abbiamo Star Ocean The Second Story R, Football Manager 2024, Bluey The Videogame e Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Collection. Non c'è che dire: i giochi di maggior successo di novembre sono alcune delle IP più in voga del momento. Ma sapete che ci sono tanti giochi sottovalutati su Nintendo Switch nel 2023 che meritano una chance?