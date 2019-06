Nintendo Switch: tutte le novità dall'E3 2019 nel nostro video!

Il Direct E3 di Nintendo si è rivelato incredibilmente ricco grazie agli annunci di No More Heroes 3, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Animal Crossing New Horizons e tanti altri giochi per Switch.

Direttamente dalla fiera losangelina, il team di Everyeye non poteva quindi mancare di proporvi un video interamente dedicato all'evento organizzato dalla Casa di Kyoto! Una sintetica, ma completa analisi di ciò che abbiamo visto susseguirsi, con ritmi serratissimi, nel corso dello speciale Direct. Un appuntamento che ha ospitato al suo interno focus su titoli molto attesi, ma già noti al pubblico, come Pokemon Spada e Scudo, il nuovo Luigi's Mansion 3 o l'attesa produzione di Platinum Games, Astral Chain. Ma ampio spazio è stato dedicato anche ad alcune sorprese, tra cui l'annuncio del ritorno di Travis Touchdown, con il primo trailer di No More Heroes 3, e il totalmente inatteso reveal di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Vi lasciamo dunque alla visione del nostro video dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Approfittiamo inoltre dell'occasione per segnalarvi che interessanti novità sulle produzioni Nintendo sono giunte anche in seguito al Direct: direttamente dalla postazione della Nintendo Treehouse sono infatti state mostrate interessanti sequenze di gameplay di Animal Crossing New Horizon ed un'anteprima dedicata ad Astral Chain.