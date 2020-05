Nintendo Switch: tutte le novità sulla settimana su eShop

Anche questa settimana il Nintendo eShop si aggiorna con tante novità per Nintendo Switch, tra giochi completi, giochi in preload e sconti e offerte sui migliori titoli del catalogo, ecco tutti i nuovi contenuti disponibili.

Tra i nuovi giochi di questa settimana troviamo il gioco di corse retrò 80's Overdrive senza dimenticare Slayin 2, action RPG in 2D già disponibile su smartphone e tablet. Arrivano anche Void Bastards e Sprit of the North.

Nintendo Switch nuovi giochi

Lonely Mountains Downhill (Thunderful)

80's Overdrive (Insane Code)

Slayin 2 (FDG Entertainment)

Void Bastards (Humble Bundle)

Spirit of the North (Merge Games)

Novità Pre-Load

Ion Fury (1C Entertainment)

Sconti e offerte

Bleed Complete Bundle (Digerati) - sconto 84%

Blazing Beaks (QubicGames) - sconto 86%

Hyper Light Drifter Special Edition (Abylight) - sconto 50%

Saints Row IV Re-Elected (Koch Media) - sconto 30%

Sul fronte sconti troviamo tagli di prezzo per Saints Row IV Re-Elected e Hyper Light Drifter Special Edition, oltre a Blazing Beaks e Bleed Complete Hundle. Avete già deciso cosa comprare? Cosa ne pensate delle novità della settimana sul Nintendo eShop europeo? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.