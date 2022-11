Nintendo Switch, numeri da record in Giappone: vendute più di 170mila unità

Se il Giappone è anche chiamato Terra del Sol Levante, Nintendo Switch è la Terra ove il sole non tramonta mai. La console ibrida del colosso nipponico continua a pizzare unità su unità nei mercati di tutto il mondo, infrangendo sempre più record e raggiungendo grandi traguardi, soprattutto in Giappone.

Stando agli ultimi report settimanali attinenti alle vendite di Nintendo Switch nel sopracitato mercato orientale, infatti, la console ibrida ha piazzato un totale di 170.693 piattaforme vendute nell'arco di tempo che va dal 14 novembre 2022 al 20 novembre 2022. Si può dire che il tutto sia stato favorito dall'approdo dei titoli di nona generazione Pokémon, che indubbiamente costituiscono dei system seller per tutte le console Nintendo rilasciate nel corso delle generazioni. Infatti, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto - sempre nel periodo preso in considerazione - un totale di 2.537.292 copie. Tuttavia, al di là delle sopracitate nuove avventure, di cui trovate la nostra recensione dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto, il merito è da attribuire al grande successo della piattaforma in oggetto.

L'importanza di Nintendo Switch, che dalla sua vanta un parco titoli invidiabile e che ha costituito il vero punto di forza dell'hardware nel corso di questi anni, non appresta a tramontare. A distanza di cinque anni, infatti, la console ibrida della Grande N rappresenta uno dei principali competitor di colossi videoludici dal calibro di Sony e Microsoft, anche a fronte della differenza tecnica che divide Nintendo Switch dalle neonate PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Infatti, Nintendo riscontra anche un grande successo sul fronte software, con un totale di vendite complessive che le permette di dominare sul suolo giapponese. Qui di seguito vi rimandiamo alla lista completa dei titoli venduti e quella inerente alle console:

Pokémon Scarlatto e Violetto: 2.537.292 unità vendute

Splatoon 3: 36.958 copie vendute

God of War Ragnarok (PS5): 9.901 unità vendute

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, che ha venduto un totale di 9.066 unità dal 14 al 20 novembre 2022

Tactis Ogre: Reborn (versione Nintendo Switch), con 7.687 unità vendute

Minecraft: 7.449 copie vendute

Mario Kart 8 Deluxe: 7.330 copie vendute

Cardfight! Canguard Dear Days (Nintendo Switch), con un totale di 6.649 unità vendute sul suolo giapponese

SympathyKiss (Nintendo Switch), con 6.072 unità vendute

Sonic Frontiers (versione Nintendo Switch), con un totale di sole 5.837 unità

Per quel che concerne l'hardware, come citato in precedenza, vediamo che la classifica rimane dominata da Nintendo Switch nei suoi tre modelli differenti:

Switch OLED: 102.605 unità

Switch Lite, con 40.432 unità

Switch modello base: 27.656 unità vendute

PlayStation 5: 26.946 unità vendute

PlayStation 4: 5.803 unità vendute sul mercato, sempre nell'arco di tempo che va dal 14 al 20 novembre 2022

PlayStation 5 senza lettore digitale: 4.912 unità vendute

Xbox Series X:1.373 unità

Xbox Series S: 154 unità

New 2DS: 34 unità vendute

