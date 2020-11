Nintendo Switch: i numeri di Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing, Pokemon e Zelda

Oltre ad aver annunciato di aver distribuito oltre 68 milioni di Switch e Switch Lite, Nintendo ha aggiornato anche la lista dei million seller per la sua console, limitatamente ai giochi first party

Il gioco Nintendo più venduto per Switch resta Mario Kart 8 Deluxe con 28.99 milioni di unità, seguono Animal Crossing New Horizons e Super Smash Bros Ultimate, ottimi risultati anche per The Legend of Zelda Breath of the Wild e Pokemon Spada e Scudo con oltre 19 milioni di copie.

Top 10 Giochi Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 28.99 milioni Animal Crossing New Horizons – 26.04 milioni Super Smash Bros Ultimate – 21.10 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 19.74 milioni Pokemon Spada e Pokemon Scudo – 19.02 milioni Super Mario Odyssey – 18.99 milioni Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee – 12.49 milioni Super Mario Party – 12.10 milioni Splatoon 2 – 11.27 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 8.32 milioni

Arrivano anche i dati di vendita di giochi più recenti come Super Mario 3D All-Stars e Paper Mario The Origami King:

Ring Fit Adventure – 5.84 milioni

Super Mario 3D All-Stars – 5.21 milioni

Paper Mario The Origami King – 2.82 milioni

51 Worldwide Games – 1.81 milioni

Luigi’s Mansion 3 – 7.83 milioni

Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 1.40 milioni

Particolarmente positivi i numeri di Super Mario 3D All-Stars, uscito il 18 settembre e che ha totalizzato queste cifre in sole due settimane, considerando che il report è aggiornato al 30 settembre 2020. In totale ad oggi sono stati distribuiti oltre 456.49 milioni di videogiochi fisici e digitali per Switch.