Nintendo Switch, nuovo modello in arrivo? Lo suggerisce l'ultimo firmware

La scorsa notte la casa di Kyoto ha reso disponibile il firmware 10.0.0 per Nintendo Switch, che ha aggiunto alla console ibrida e alla versione Lite nuove funzionalità, come il trasferimento dei contenuti tra le memorie interna ed esterna e la possibilità di rimappare i tasti, oltre a risolvere un serie di bug.

Tuttavia, nascosto allo sguardo dei più, sembra esserci dell'altro. Il dataminer Mike Heskin, che ha subito passato al setaccio i nuovi file del firmware, è sicuro che Nintendo abbia aggiunto il supporto preliminare ad un nuovo modello di Switch. Pare, innanzitutto, che ci siano degli espliciti riferimenti ad una nuova versione della console contrassegnata dalla sigla "nx-abcd". Heskin afferma inoltre che a quest'ultima sarebbero assegnati "tre dei cinque nuovi profili DRAM", e ci sarebbero persino delle evidenze di una "sorta di display secondario aggiunto esclusivamente su questo nuovo modello".

Che si tratti della tanto vociferata Nintendo Switch Pro, console mai confermata in via ufficiale dalla grande N? I vertici della compagnia giapponese, all'inizio di quest'anno, hanno affermato che non c'è alcun piano per lanciare una nuova console nel 2020, affermazione che tuttavia non ne esclude l'arrivo nei prossimi anni.

Quelle di cui abbiamo parlato in questa notizia, ovviamente, sono delle semplici speculazioni. Per la certezza assoluta dobbiamo necessariamente attendere un annuncio ufficiale da parte di Nintendo.