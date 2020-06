Nintendo Switch nuova offerta: compra due giochi, in regalo una MicroSD 128GB negli USA

La catena americana Target ha lanciato una nuova promozione in collaborazione con Nintendo of America: i clienti che compreranno due giochi digitali per Nintendo Switch riceveranno in regalo una scheda MicroSD SanDisk da 128 GB.

Normalmente venduta a 31.99 dollari, la scheda è in regalo acquistando due giochi digitali per Switch da una selezione di titoli che include Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Kirby Super Star Allies, Mario Tennis Aces, ARMS, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 2 e Yoshi's Crafted World.

Al momento la promozione non è valida in Europa ma sui social in molti stanno chiedendo a Nintendo di attivarla anche nel nostro continente, tuttavia c'è da dire che si tratta di una offerta legata esclusivamente alla catena Target e dunque nel caso il colosso di Kyoto dovrebbe firmare una partnership con un colosso del retail presente nei vari paesi europei.

Cosa ne pensate di questa nuova offerta Nintendo Switch? Comprereste due giochi dell'elenco per avere una MicroSD 128 GB gratis? Se sì, quali? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.