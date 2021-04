Nintendo Switch: nuove offerte su console e giochi da GameStopZing

Una valanga di offerte Nintendo da GameStopZing come parte del volantone di aprile. GSZ lancia nuove promozioni e sconti su Nintendo Switch, Switch Lite e giochi per la console ibrida, ecco le offerte da non perdere assolutamente.

GameStopZing festeggia i 25 anni di Pokemon aprendo i preordini di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente e scontando vari giochi della serie: Pokemon Spada e Scudo costano 44.99 euro l'uno così come Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX mentre New Pokemon Snap è disponibile in preordine a 49,99 euro invece di 60,98 euro. E' possibile preordinare anche The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Miitopia a 39.98 euro e Mario Golf Super Rush, oltre ai Joy-Con di Skyward Sword in edizione limitata. I Kit Nintendo Labo sono in vendita a partire da 9.98 euro, fino a esaurimento scorte.

Nintendo Switch Lite è in offerta a 199.98 euro (promozione valida fino al 14 aprile) mentre Nintendo Switch costa 329.98 euro con incluso l'accessorio Cover & Stand atPlay, offerta valida fino al 5 maggio. In entrambi i casi è possibile risparmiare fino a 150 euro portando indietro una console PS4 PRO o Nintendo Switch usata, 100 euro portando PS4, Xbox One X o Switch Lite oppure 70 euro portando in negozio una console xbox One S.