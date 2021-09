Nintendo Switch: le nuove offerte GameStop di settembre con sconti sui bundle

Nuova ondata di offerte Nintendo Switch da GameStop, con l'inizio del nuovo mese si aggiornano le promozioni di GS legate alla console Nintendo, con sconti sui bundle Nintendo Switch e Switch Lite.

Nintendo Switch costa 299.98 euro acquistando in bundle un gioco da 59.98 euro, la lista è nutrita e include tra i tanti Pikmin 3 Deluxe, Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Monster Hunter Rise, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, New Pokemon Snap, Miitopia, No More Heroes 3, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, NEO The World Ends With You e King's Bounty 2 Day One Edition.

Volete comprare Nintendo Switch Lite? In questo caso la console costa 199.98 euro, sempre se acquistata in abbinata con uno dei giochi citati qui sopra. Avete tempo fino al 26 settembre per approfittare di questa promozione. Da segnalare anche il preordine di Mario Party Superstars a 49.98 euro invece di 60.98 euro, scade il 12 settembre 2021.

Da GameStop trovate in preordine anche i nuovi giochi Switch dell'autunno tra cui Metroid Dread e Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, sono ancora aperti inoltre i preordini di Nintendo Switch OLED a 349.98 euro, la nuova versione della console uscirà il prossimo 8 ottobre in Italia.