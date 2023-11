Nintendo Switch Nuove Uscite: le principali novità di dicembre, tra Pokémon e Dragon Quest

Dicembre è alle porte e con esso tanti videogiochi nuovi di zecca per Nintendo Switch! Mentre ci apprestiamo a salutare novembre, la casa di Kyoto ci offre una selezione delle principali novità in uscita sulle console della famiglia nel corso dell'ultimo mese dell'anno. Quale sceglierete?

Nintendo Switch - Le principali uscite di dicembre

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro - 1° dicembre

Batman: Trilogia Arkham - 1° dicembre

SteamWorld Build - 1° dicembre

A Highland Song - 5 dicembre

Outer Wilds: Archaeologist Edition - 12 dicembre

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Il tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco – 14 dicembre

Il dicembre di Nintendo Switch comincia subito alla grande con Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, nuovo capitolo della serie spin-off di Dragon Quest. Ambientata nel mondo di Dragon Quest 4, la storia esplora il passato di Psaro, costretto a mettere su un esercito di belve da battaglia a causa di una maledizione che gli impedisce di fare del male a qualsiasi essere vivente. Il Principe dei Mostri introduce una meccanica inedita per la serie, la Sintesi, che consiste nel combinare tra loro due mostri per ottenere un essere ancora più potente. Lo stesso giorno arrivano anche Batman: Trilogia Arkham, che segna il debutto dell'Uomo Pipistrello secondo Rocksteady Studios su Nintendo Switch (con tanto di skin dello Batman di Robert Pattinson) e SteamWorld Build, nuovo esponente del franchise di Thunderful che si presenta come un gestionale cittadino alla SimCity in salsa steampunk.

Il 5 dicembre tocca ad un'altra novità assoluta, il promettente A Highland Song, un'avventura narrativa indipendente ambientata nelle Highland scozzesi, uno dei luoghi più suggestivi del globo che la giovane Moira McKinnon è chiamata ad attraversare per raggiungere il mare. Durante il suo viaggio, dovrà affrontare innumerevoli pericoli saltando e muovendosi sulle note delle musiche di Talisk e Fourth Moon. Il 12 dicembre debutta finalmente su Nintendo Switch Outer Wilds e lo fa direttamente nella sua nuova Archaeologist Edition. Tra i titoli più acclamati degli ultimi anni, è un'avventura di sopravvivenza fantascientifica in cui bisogna esplorare un sistema solare intrappolato in un eterno (e distruttivo) loop temporale.

Fiore all'occhiello del mese è sicuramente Il Disco Indaco, seconda parte del DLC Il tesoro dell’Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto in uscita il 14 dicembre. Stavolta gli allenatori devono indossare l'uniforme e frequentare l'Istituto Mirtillo, il tutto mentre si spingono sulle tracce del Pokémon leggendario Terapagos.