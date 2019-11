Nintendo Switch nuovi giochi: arrivano Pokemon Spada e Scudo e Bee Simulator

Altra settimana ricca di novità quella appena iniziata sul fronte Nintendo Switch grazie all'arrivo dei due nuovi giochi Pokemon, disponibili dal 15 novembre, nonostante la rottura del day one di Pokemon Spada e Scudo sia già avvenuta in alcuni paesi.

Pokemon Spada e Scudo non solo però gli unici giochi in uscita su Nintendo Switch, tra le altre novità della settimana segnaliamo Romancing SaGa 3, The Mims Beginning, Yaga e Bee Simulator. Di seguito il calendario completo delle uscite in programma dall'11 al 17 novembre 2019:

Lunedì 11 novembre

Romancing Saga 3

The Mims Beginning

Martedì 12 novembre

Yaga

Bee Simulator

Thief Of Thieves Season One

Mad Games Tycoon

Zen Chess Collection

Mercoledì 13 novembre

Last Labyrinth

Mercenaries Wings The False Phoenix

Holedown

Giovedì 14 novembre

Paranoia Happiness Is Mandatory

Some Distant Memory

Sparklite

Gear.Club Unlimted 2 Porsche Edition

Push The Crate

Galactic Defense Squadron

Sudoku Relax 3 Autumn Leaves

Balthazar's Dream

Labyrinth Of The Witch

Scarlett Mysteries Cursed Child

Perils Of Baking

Overlanders

Rocket Wars

Squidgies Takeover

Venerdì 15 novembre

Pokemon Spada

Pokemon Scudo

Woven The Game

Mars Power Industries

Tactical Mind 2

Go! Fish! Go!

In arrivo anche Woven, Mars Power Industries, Rocket Wars, Perils of Baking, Scarlett Mysteries Cursed Child, Sparklite e Gear.Club Unlimted 2 Porsche Edition, una serie di produzioni indipendenti (in parte già disponibili su altre piattaforme) che faranno certamente la felicità degli amanti del genere che attendono da tempo l'arrivo di questi giochi su Switch.