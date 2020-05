Nintendo Switch: nuovi giochi in arrivo, Direct imminente?

A quanto sembra, la lineup Nintendo Switch è destinata prossimamente ad ospitare numerosi giochi, almeno stando ai listini di Amazon France. Il celebre rivenditore ha inserito nel database varie pagine prodotto per nuovi giochi Switch non ancora annunciati.

Al momento si parla di tre giochi Bethesda (uno esclusivo per Switch), un gioco Capcom (esclusiva Switch), un gioco multipiattaforma di Take-Two, due giochi multipiattaforma di Ubisoft, due giochi Warner Bros (uno multipiataforma e uno esclusivo) e due giochi esclusivi da parte di Square Enix.

Presenti anche quattro giochi Nintendo non ancora annunciati, cosa che farebbe pensare in realtà ad un probabile Direct nelle prossime settimane, probabilmente a metà giugno in linea con le classifiche tecniche tempistiche dell'E3, anche se vari leak sembrano suggerire come Nintendo non abbia in programma alcuno show in questo periodo.

C'è da dire che Amazon France nelle scorse settimane si è resa protagonista di leak poi smentiti legati all'arrivo su PC di giochi come Bloodborne, Days Gone e Persona 5 Royal. Succederà la stessa cosa anche in questo caso o presto avremo maggiori dettagli su questi giochi misteriosi?



Al momento non è giunto alcun commento da parte di Amazon e Nintendo, dunque la questione è ancora ben lungi dall'essere chiara.