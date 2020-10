Nintendo Switch: nuovi giochi horror in offerta per Halloween

Sul Nintendo eShop sono attualmente in corso le offerte di Halloween, è arrivato dunque il momento di scoprire quali sono i migliori videogiochi horror per Nintendo Switch ora in vendita a prezzo scontato.

Da segnalare Ghostbusters The Video Game Remastered a 8.74 euro, Pumpkin Jack a 23.99 euro, Alien Isolation a 19.99 euro, Amnesia Collection a 5.59 euro, Layers of Fear Legacy a 3.99 euro, Outlast Bundle of Terror a 6.24 euro, Blair Witch a 14.99 euro, True Fear Forsaken Souls Part 2 a 7.49 euro, Awakening of Cthulhu a soli 1.01 euro, Blood Bread a 99 centesimi, Dead by Daylight a 17.99 euro, Outlast 2 a 7.49 euro e Resident Evil Revelations 2 a 7,49 euro.

Avete tempo fino al 2 novembre per approfittare degli sconti di Halloween sul Nintendo eShop, tra i tanti trovano spazio anche titoli di discreto spessore oltre a produzioni indipendenti di buona qualità e giochi multiplayer perfetti per la notte più spaventosa dell'anno. Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per i consigli per gli acquisti, se avete adocchiato altri giochi horror in offerta che ci sono sfuggiti potete segnalarli, li aggiungeremo alla nostra lista.