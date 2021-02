Nintendo Switch: nuovi giochi saranno svelati 'al momento opportuno', per Furukawa

Durante l'ultima riunione con gli azionisti di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa non si è limitato a pronosticare il superamento delle vendite di Wii con Switch ma, per l'occasione, ha discusso delle tempistiche di annuncio dei nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma ibrida nel corso dei prossimi mesi.

In coincidenza dell'ultima conferenza organizzata con gli azionisti della Grande N, il massimo esponente del board dirigenziale della casa di Kyoto ha fornito un interessante indizio sulle strategie comunicative che adotterà la compagnia per annunciare i prossimi giochi in arrivo su Switch nel corso del prossimo anno fiscale di Nintendo, corrispondente alla finestra temporale che va da inizio aprile 2021 a fine marzo 2022.

Durante la riunione con gli investitori, Furukawa ha infatti precisato che "le modalità di annuncio della nostra gamma di software per il prossimo anno fiscale sono un argomento che discuteremo al momento opportuno".

Da qui a breve, l'agenda dell'utenza Nintendo Switch sarà particolarmente fitta di appuntamenti tra Bravely Default 2, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, New Pokemon Snap e l'attesissimo Monster Hunter Rise. I dirigenti di Nintendo, quindi, preferiscono focalizzare le attenzioni degli appassionati sui giochi in procinto di vedere la luce su Switch e rimandare il più possibile il reveal dei progetti, sia first party che realizzati da partner esterni al colosso videoludico nipponico, in arrivo tra la primavera di quest'anno e i primi mesi del 2022. Qualcuno ha detto Zelda Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3?