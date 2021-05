Nintendo Switch: il nuovo brevetto crea un 'Rating Personale' per classificare i giochi

Sullo sfondo dell'ultima riunione con gli azionisti che ha portato Furukawa a promettere l'arrivo di nuovi giochi su Switch nel 2021, le alte sfere di Nintendo si premurano di brevettare un nuovo sistema di "Rating Personale" che punta a classificare i videogiochi in base ai gusti e alle esigenze degli utenti.

La scheda esplicativa che accompagna la documentazione del patent non fornisce delle indicazioni specifiche sulle "destinazioni d'uso" di questo nuovo sistema, ma si limita a descriverne in maniera sintetica le funzioni.

Il documento in questione illustra un meccanismo che genera in maniera dinamica un sistema di "classificazione personale" dei videogiochi attraverso le abitudini degli utenti, rappresentate ad esempio dal numero di ore trascorse con una determinata tipologia di giochi o dagli acquisti effettuati sul negozio digitale della propria piattaforma d'elezione.

Nel brevetto, è bene precisarlo, non viene citata Nintendo Switch, anche se la descrizione schematica delle funzionalità lasciano facilmente intuire un suo possibile impiego come strumento per potenziare il Nintendo eShop. Tra gli ambiti di utilizzo che sembrano essere più logici per questo sistema di "Rating Personale", infatti, troviamo il form di ricerca dei videogiochi, ad esempio con l'aggiunta di una sezione "intelligente" comprensiva dei titoli che potrebbero interessare maggiormente agli utenti in base ai gusti esplicitati con i titoli fruiti su Switch.

C'è anche chi, come la redazione di GameRant, ipotizza la possibile introduzione su eShop, o direttamente sulla schermata di Nintendo Switch, di una "classifica automatica" di titoli che potrebbero interessare ai giocatori, con valutazioni numeriche "in stile Metacritic" che cambino in maniera dinamica tra gli utenti e che tengano conto, appunto, delle proprie abitudini di consumo.