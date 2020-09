Nintendo Switch: un nuovo brevetto mostra un Joy-Con singolo

I sempre attenti fan della grande N hanno scovato in rete un brevetto di Nintendo che sembra mostrare a tutti gli effetti un controller Joy-Con singolo per la console di punta della casa, Switch.

Il brevetto, fa notare VGC, è stato depositato nel maggio del 2018 ma è stato registrato a livello internazionale nell'aprile di quest'anno. Il controller, oltre a presentarsi singolarmente, è pure caratterizzato da un design diverso da quello che conosciamo, come potete vedere voi stessi nelle illustrazioni che abbiamo allegato a questa notizia. Nel documento non sono disponibili molte informazioni, pertanto non conosciamo né le finalità di questo prodotto, né se vedrà mai la luce.

E se fosse indirizzato a Nintendo Switch Lite? Sulla console portatile potrebbe permettere di giocare in multiplayer locale nei giochi che lo supportano con una spesa più contenuta, poiché non ci sarebbe la necessità di acquistare una coppia di Joy-Con. Voi cosa ne pensate? Come accade per tutti i brevetti, come ormai sicuramente saprete, c'è la seria possibilità che non si trasformi mai in un prodotto finito.