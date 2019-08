Nintendo Switch: ecco a voi il nuovo controller a tema Spyro

Se avete bisogno di un nuovo controller per Nintendo Switch e siete fan sfegatati del draghetto viola, allora non potete assolutamente perdervi questa esclusiva periferica targata PowerA con design ispirato a Spyro: Reignited Trilogy.

Il pad, su licenza ufficiale Nintendo e con forma molto simile a quella del Pro Controller di Switch, possiede oltre ai tasti tradizionali due pulsanti programmabili aggiuntivi sulla parte posteriore, i quali possono risultare molto utili in alcune specifiche tipologie di gioco. A differenza invece del controller originale, in quello PowerA non troviamo la presenza dell’HD Rumble (ovvero della vibrazione) e del sensore NFC, essenziale per poter utilizzare gli Amiibo. Non è nemmeno prevista la presenza di una batteria ricaricabile, infatti la periferica è alimentata da due pile stilo AA.

Nel caso foste interessati, il prodotto dovrebbe essere già prenotabile su Amazon al prezzo di circa 50 dollari e arriverà sul mercato a partire dal prossimo 31 agosto 2019, giusto in tempo per l’arrivo di Spyro Reignited Trilogy su Switch. Il gioco arriverà infatti sulla console ibrida Nintendo a partire dal 3 settembre 2019, a circa un anno di distanza dalla versione PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che presto potrebbero arrivare nuovi episodi di Spyro e Crash Bandicoot? Activision sembra infatti molto interessata ad entrambe le serie, mentre è difficile il ritorno di Starcraft.