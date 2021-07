Nintendo Switch: nuovo firmware 12.1.0 disponibile per il download, le novità

A poco meno di un mese dal lancio del controverso Firmware 12.0.3 di Nintendo Switch, che ha creato più di un grattacapo ai videogiocatori, la casa di Kyoto ha ufficialmente messo a disposizione per il download il nuovo Firmware 12.1.0: scopriamo assieme le novità dichiarate.

Il nuovo Firmware 12.1.0 di Nintendo Switch ha introdotto una nuova funzionalità di sistema per tutti gli utenti: se non c'è abbastanza spazio sulla memoria interna o sulla card MicroSD al momento del download dell'aggiornamento di un gioco, adesso è possibile cancellare i vecchi dati di quel software per fare spazio ai nuovi. Una volta eliminati i vecchi dati, non è possibile avviare il gioco finché i nuovi dati non sono stati completamente scaricati. In aggiunta a questa funzionalità, Nintendo dichiara alcuni interventi generali alla stabilità del sistema che puntano al miglioramento dell'esperienza utente.

Questo nuovo update è già stato messo a disposizione di tutti i giocatori, dunque verrà scaricato automaticamente alla prossima accensione di Nintendo Switch. Nel caso non dovesse partite, potete forzare lo scaricamento dei dati dirigendovi nelle impostazioni della console, nel menu "Sistema" e selezionando "Aggiornamento della console".

Assieme al nuovo update di sistema, Nintendo ha messo a disposizione anche un aggiornamento del firmware dei Joy-Con, che necessita di essere scaricato manualmente: per farlo, dovete selezionare "Impostazioni di sistema", entrare nel menu "Controller e sensori" e infine selezionare "Aggiorna i controller". Per aggiornarne il software, i controller devono ovviamente essere sincronizzati con la console e accesi.