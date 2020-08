Nintendo Switch 4K: nuovo modello nel 2021, report di Bloomberg

Nella giornata di ieri il quotidiano taiwanese United Daily News ha diffuso la notizia di un nuovo modello di Nintendo Switch in uscita nel 2021, oggi Bloomberg pubblica un report che sembra confermare i rumor provenienti dall'Asia.

La testata cita "persone molto vicine al progetto", a quanto sembra le specifiche non sono ancora state finalizzate ma Nintendo starebbe considerando la possibilità di aumentare la velocità del processore e di supportare la risoluzione 4K. Nuovi giochi first e third party per un pubblico casual e hardcore arriveranno sul mercato insieme alla console e questo potrebbe essere secondo Bloomberg uno dei motivi per il quale la lineup 2020 di Nintendo Switch non è particolarmente ricca di grandi uscite, con il solo Pikmin 3 Deluxe a rappresentare l'offerta autunnale, almeno per il momento.

La nuova Nintendo Switch dovrebbe offrire anche "una maggior interattività e una miglior qualità dell'immagine" stando al report di United Daily News, Bloomberg non ha però confermato queste parole. Contattata dalla testata, Nintendo ha declinato qualsiasi commento in merito.

Da tempo si parla di Nintendo Switch PRO in arrivo nel 2021 e riferimenti ad un nuovo modello della console sono stati trovati in uno dei più recenti firmware di Switch. Per quanto le fonti del report siano attendibili, al momento la compagnia giapponese non ha diffuso dichiarazioni e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.