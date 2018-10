Nintendo Switch: nuovo modello in arrivo nel 2019 secondo il Wall Street Journal

Takashi Mochizuki, insider e corrispondente del Wall Street Journal, ha pubblicato un report che svela i piani per il lancio di un nuovo modello di Nintendo Switch nel corso del 2019, probabilmente durante l'estate.

Mochizuki afferma di aver ricevuto la notizia da aziende e persone a conoscenza dei piani, pur senza citare direttamente le sue fonti. Secondo quanto riportato, Nintendo starebbe ancora pianificando le migliorie hardware e software da apportare al nuovo modello, uno dei punti presi in esame riguarderebbe la qualità del display, con ogni probabilità la compagnia adotterà un nuovo schermo anche se appare improbabile l'utilizzo di un pannello OLED di alta qualità come quello montato su iPhone X e modelli successivi. Nessuna indiscrezione riguardo eventuali modifiche al design.

Nintendo non ha commentato l'indiscrezione, ribadendo che "la compagnia non è solita commentare voci di corridoio e speculazioni", l'attuale modello di Switch è in commercio dal marzo 2017, un restyling 24 mesi dopo il lancio non sembra quindi da escludere a priori e Mochizuki ribadisce l'assoluta affidabilità delle fonti consultate.