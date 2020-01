Nintendo Switch: il nuovo spot TV è un inno alla portabilità... e a Super Mario Odyssey!

Al termine delle festività natalizie e dei saldi di Capodanno dell'eShop, parte la prima campagna mediatica del 2020 di Nintendo che vede per protagonisti indiscussi la console Switch e Super Mario Odyssey.

La frase a effetto utilizzata dalla Grande N per rappresentare questa nuova campagna promozionale riprende i medesimi concetti espressi a più riprese da Nintendo per elogiare l'estrema portabilità di Switch e la duttilità ludica dei suoi titoli di punta, su tutti il platform culto Super Mario Odyssey che ha compiuto due anni lo scorso mese di ottobre.

Lo spot ci invita infatti a "rilassarci e a sfruttare al massimo il tempo per se stessi, sempre e ovunque", naturalmente in compagnia della nostra fidata console ibrida e del suo catalogo che nel 2019 ha ricevuto più giochi Switch che PS4 e Xbox One messi assieme.

Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo infine il nostro approfondimento sulle esclusive Nintendo Switch più attese nel 2020 da Animal Crossing New Horizons a Bayonetta 3, passando per il sogno proibito di veder arrivare entro la fine dell'anno l'attesissimo Zelda Breath of the Wild 2. Tutto questo, mentre in rete continua a spopolare l'idea di un utente che ha provato a immaginare le funzionalità del firmware 10.0 di Switch.