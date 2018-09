Nintendo Switch: il nuovo update introduce la condivisione dei giochi digitali

Con il lancio di Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto ha reso disponibile per il download il firmware 6.0.0 della console ibrida. L'aggiornamento di sistema ha introdotto un'interessante funzionalità che i possessori della console potranno sfruttare relativamente alla propria libreria di giochi in formato digitale.

Come viene spiegato sulle pagine di supporto, d'ora in avanti sarà possibile designare la propria Switch come "console principale", e non più "attiva" come avvenuto finora. Questo fattore introdurrà una nuova e interessante possibilità per gli utenti, ovvero quella di giocare i propri titoli digitali su altre console Switch, che in questo caso saranno riconosciute come "secondarie". Questo significa che potrete effettuare log-in con il vostro account Nintendo sulla console di un vostro amico e da lì accedere alla vostra libreria di giochi digitali. Questo sarà possibile solo utilizzando l'account Nintendo che possiede i giochi, e solo se collegati ad una rete Internet (in caso di scollegamento, la sessione di gioco si bloccherà, per poi riprendere dal punto in cui avete interrotto in caso di riallacciamento alla rete). I titoli, inoltre, saranno giocabili su una sola console alla volta: se doveste provare ad avviare contemporaneamente il gioco su una seconda console, non sarà più fruibile su una delle due.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online è disponibile da oggi per l'acquisto. Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli relativi al nuovo servizio della console ibrida.