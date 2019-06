Nintendo Switch in offerta a meno di 300 euro su Amazon

Amazon.it propone Nintendo Switch in offerta a quello che è ad oggi il prezzo più bassi mai registrato per la console della casa di Kyoto, almeno per quanto riguarda la versione standard senza giochi in bundle.

Nintendo Switch viene proposto in versione Joy-Con Blu/Rosso Neon o Joy-Con Grigi a 279 euro, con spedizione gratuita e consegna prevista tra il 7 ed il 10 giugno, disponibili anche opzioni di consegna più rapide a pagamento. La confezione contiene: Console Nintendo Switch, la base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu neon), un Joy-Con destro (rosso neon), impugnatura Joy-Con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con e cavo HDMI.

Potete acquistare Nintendo Switch a 279 euro su Amazon, offerta valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, potrebbe essere una buona occasione per acquistare la console Nintendo a prezzo ridotto, considerando il buon catalogo software a disposizione ed i numerosi giochi in arrivo nei prossimi mesi, come Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing, Daemon x Machina e Bayonetta 3.