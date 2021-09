Nintendo Switch in offerta su Amazon a 270 euro, meno del nuovo prezzo ufficiale

Il taglio di prezzo di Nintendo Switch è ufficiale dal 13 settembre anche in Italia ma Amazon.it abbassa ulteriormente il prezzo di listino e in questo momento è possibile acquistare Nintendo Switch Modello 2019 a 270 euro invece di 299,99 euro.

Nintendo Switch Joy-Con Grigi costa 270.18 euro con disponibilità immediata, articolo venduto e spedito da Amazon, dunque potete usufruire della spedizione gratis con Amazon Prime se siete abbonati, pagare a rate con Cofidis e godere di tutte le tutele riservate ai prodotti venduti e spediti da Amazon.

Il modello con Joy-Con Blu e Rosso Neon al momento non è disponibile, il prezzo della versione con Joy-Con Grigi è attualmente il più basso in circolazione, più basso anche del nuovo prezzo di listino ufficiale fissato come detto a 299,99 euro a partire dal 13 settembre, invece di 329,99 euro.

Una buona occasione per acquistare Nintendo Switch Versione 2019, ad oggi la revisione più recente per quanto riguarda il modello standard mentre la versione 2017 non è più in commercio se non sul mercato dell'usato. Se non siete interessati a Nintendo Switch OLED (in uscita a ottobre al prezzo di 349.99 euro) e Nintendo Switch Lite, il modello Standard è ora proposto ad un prezzo davvero interessante.