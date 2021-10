Nintendo Switch in offerta su Amazon a meno di 279 euro, la nuova promo

Nintendo Switch Modello 2019 è in offerta su Amazon ad un prezzo particolarmente competitivo per una console nuova e non usata, nel momento in cui scriviamo ci sono pochi pezzi disponibili per l'acquisto e il sold-out potrebbe essere vicinissimo.

Nintendo Switch Joy-Con Grigi costa 275.50 euro, prezzo riferito al Modello 2019, il più recente che ha sostituito il modello lanciato nel 2017. Il prezzo come dicevamo è certamente competitivo considerando che di listino la console Nintendo ha un prezzo di 299.99 euro in Italia, la casa di Kyoto ha tagliato il prezzo ufficiale a settembre abbassandolo di trenta euro dai precedenti 329,99 euro.

Una buona occasione per entrare nel mondo di Nintendo Switch se non siete interessati all'acquisto della nuova Nintendo Switch OLED in uscita l'8 ottobre. Nel momento in cui scriviamo la console è ancora disponibile, venduta e spedita da Amazon, con tutte le garanzie offerte dal colosso dell'eCommerce e la possibilità di abbattere le spese di spedizione se siete abbonati ad Amazon Prime.

Non sappiamo per quanto l'offerta resisterà e dunque se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi, una volta terminate le scorte a disposizione Nintendo Switch Modello 2019 con Joy-Con Grigi tornerà in vendita al prezzo di 299,99 euro.