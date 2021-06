Nintendo Switch in offerta, Mario Golf Super Rush in preordine a solo 1 euro da GSZ

Il volantone GameStopZing di giugno offre una selezione di nuovi sconti e offerte speciali su Nintendo Switch, Switch Lite, giochi e accessori per la console, ecco le promozioni imperdibili valide online e in negozio fino al 30 giugno.

Tra le offerte Nintendo di GameStopZing segnaliamo Nintendo Switch + Cavo USB @Play a 329.98 euro e il bundle Nintendo Switch con Ring Fit Adventure a 379,98 euro. Nintendo Switch Lite con 51 Giochi Classici è in vendita a 239,98 euro mentre Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta costa 259.98 euro, la selezione è vastissima e include giochi come Super Mario Odyssey, Kirby Star Allies, Yoshi's Crafted World, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe, Pokemon Let's Go, Pokemon Spada e Scudo, Super Mario Maker 2, Super Mario 3D All-Stars e tanti altri.



Le promozioni Nintendo Switch però non finiscono qui perchè acquistando una coppia di Joy-Con o un Pro Controller riceverete incluse nel prezzo la coppia di racchette per Mario Tennis Aces, fino al 20 giugno inoltre è possibile acquistare Ring Fit Adventure a 69.98 euro o 99.98 in bundle con Just Dance 2021. Il pacchetto Animal Crossing New Horizons + Just Dance 2021 costa 79.98 euro mentre il bundle Just Dance 2021 + 51 Giochi Classici è in vendita a 69,98 euro.



Infine segnaliamo l'offerta su Mario Golf Super Rush, portando due giochi usati validi per la promozione è possibile preordinare il gioco a solo un euro, promo valida fino al giorno prima del lancio, fissato per il 25 giugno.