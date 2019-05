Nintendo Switch in offerta da Mediaworld, Dark Souls 3 The Fire Fades a sconto su Amazon

Per iniziare bene la settimana vi segnaliamo due promozioni attualmente attive presso due grandi rivenditori, ovvero Mediaworld e Amazon, nel primo caso l'offerta è valida non solo online ma anche nei negozi fisici della catena sparsi per il territorio italiano.

Mediaworld offre Nintendo Switch in bundle con Pokemon Let's GO Pikachu o Let's GO Eevee a 329.99 euro l'uno anzichè 387.99 euro, con un risparmio di quasi 60 euro sul prezzo di listino. Inoltre fino all'8 maggio è possibile approfittare dell'iniziativa "Tasso Zero" finanziando l'importo a partire da 16.45 euro al mese, senza spese aggiuntive.

Su Amazon.it l'offerta del giorno è relativa a Dark Souls III The Fire Fades, l'edizione definitiva del gioco From Software che include anche le espansioni Ashes of Ariandel e. The Ringed City. La versione per Xbox One costa 40.98 euro mentre l'edizione PlayStation 4 costa 42,22 euro, in questo caso il gioco è di importazione UK.

Nota Bene: L'offerta Mediaworld segnalata qui sopra non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato, in questo caso relativo alla sola promozione di Amazon.