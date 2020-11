Nintendo Switch in offerta: gli sconti del Black Friday su console, giochi e accessori

Continuano gli sconti Black Friday di GameStopZing, state cercando una Nintendo Switch da regalare (o regalarvi) a Natale e non sapete dove andare per risparmiare? Niente paura, da GameStopZing trovate Switch, Switch Lite, giochi e accessori in offerta fino al 30 novembre.

Nintendo Switch costa 299.98 euro, la catena propone vari bundle tra cui la Limited Edition dedicata a Fortnite con console e Joy-Con personalizzati, Nintendo Switch Lite costa 189.98 euro, offerta valida per le colorazioni grigio, turchese, giallo e corallo. Da segnalare anche una selezione di giochi per Nintendo Switch scontati del 25% tra cui Pokemon Spada e Scudo, Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Pikemin 3 Deluxe e Super Mario Party. Restando in casa Nintendo mettiamo in evidenza anche il preorder di Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49,98 euro, gioco in uscita a febbraio 2021.

Passando ai giochi terze parti, LEGO Jurassic World è scontato del 30%, prezzo ridotto anche per Tennis World Tour 2, Bee Simulator, Disgaea 4 Complete, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e The Outer Worlds, trovate la lista completa sul sito di GameStopZing.

Infine, segnaliamo le custodie Switch scontate del 20%, Joy-Con Nintendo Switch a 69.98 euro e il controller Power A Pikachu scontato del 20%, in offerta anche pellicole protettive, auricolari, schede MicroSD e il Pro Controller Nintendo.