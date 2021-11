Nintendo Switch: le offerte del Black Friday con sconti su giochi e console

Nintendo ha annunciato le offerte del Black Friday 2021 per gli Stati Uniti: le promozioni partiranno il 21 novembre e coinvolgeranno non solo la console Switch ma anche, ovviamente, i giochi, con una selezione di titoli venduti a prezzo scontato.

E' stato annunciato un bundle con Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe (codice download) e abbonamento da tre mesi a Nintendo Switch Online al prezzo di 299,99 dollari. Confermate anche le riduzioni di prezzo da 59.99 dollari a 39.99 dollari sui seguenti giochi: The Legend of Zelda Breath of the Wild, New Super Mario Bros U Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, Paper Mario The Origami King, Kirby Star Allies, The Legend of Zelda Link's Awakening, Fire Emblem Three Houses, Astral Chain, e Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Inoltre, Mario Kart Live Home Circuit passa da 99.99 a 59.99 dollari mentre Ring Fit Adventure è in sconto a 54.99 dollari invece di 79.99 dollari, dovrebbero esserci anche sconti sul Nintendo eShop per i giochi in formato digitale anche se al momento non ci sono dettagli in merito.

Le offerte indicate sono valide solamente per gli Stati Uniti, non sono ancora state annunciate promo per l'Europa e l'Italia, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.