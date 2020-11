Nintendo Switch offerte: la console in sconto su eBay per il Black Friday

State cercando una console Nintendo Switch in offerta? In questo caso allora eBay potrebbe essere la soluzione giusta per voi, navigando tra le varie aste e offerte compralo subito è possibile trovare Nintendo Switch in sconto per il Black Friday.

In particolare il rivenditore eshopping.srl propone Nintendo Switch Versione 2019 a 289.90 euro nella variante con Joy-Con Rosso e Blu Neon. La console è provvista ovviamente di garanzia ufficiale Nintendo e del rivenditore per 24 mesi: la confezione comprende la console, i controller Joy-Con destro e sinistro, impugnatura Joy-Con, un set di laccetti per Joy-Con, la base per Nintendo Switch, cavo HDMI, blocco alimentatore, cavo USB Type C.

Il rivenditore accetta tutti i principali metodi di pagamento tra cui Paypal, Bonifico Bancario, Carte di Credito e Contrassegno (pagamento alla consegna), per quanto riguarda la spedizione eshopping.srl fa sapere che "tutte le spedizioni vengono effettuate tramite corriere espresso. Verrà comunicato il codice di tracking all'evasione della merce per controllare lo stato di avanzamento. Tutta la merce viaggia assicurata, dunque è garantito il rimborso o la sostituzione in caso di furto, danneggiamento e/o mancata ricezione della merce."

Reso facile e gratis: eShopping garantisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 206/2005; che prevede la possibilità di restituire il prodotto entro 14 giorni dalla data di ricezione.