Nintendo Switch offerte: console e videogiochi in sconto da Gamelife

Nuove offerte Nintendo da Gamelife, fino al 31 ottobre la catena offre la console Switch in sconto e una selezione di videogiochi in vendita a prezzo ridotto, una buona occasione per entrare nel mondo Nintendo... risparmiando!

Nintendo Switch costa 279 euro invece di 299 euro, disponibile nelle versioni Joy-Con Blu/Rosso Neon e Joy-Con Grigi, una bella occasione di risparmio per comprare la console ibrida di Nintendo, anticipando magari i regali di Natale.

Sconti anche sui videogiochi con Animal Crossing New Horizons in vendita a 49 euro (invece di 61 euro), 51 Giochi Classici in promozione a 31 euro e Miitopia scontato a 39 euro, senza dimenticare Ring Fit Adventure con accessorio Ring-Con a 69 euro invece di 81 euro. Sconti anche sulle custodie di Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing e The Legend of Zelda, in vendita a 20 euro l'una invece di 26 euro ciascuna.

Infine vi segnaliamo il preordine di Mario Party Superstars a 55 euro, offerta valida fino al giorno prima del lancio del gioco, in arrivo il 29 ottobre solo ed esclusivamente su Switch, Switch Lite e Switch OLED. Tutte le altre promozioni Nintendo di Gamelife sono valide fino al 30 ottobre 2021, salvo esaurimento delle scorte disponibili online e nei negozi.