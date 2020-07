Nintendo Switch: offerte GameStop di luglio, ecco tutti i nuovi sconti

Come parte del volantone estate 2020, GameStopZing lancia nuove offerte Nintendo Switch valide solamente per un periodo limitato, con la possibilità di risparmiare sull'acquisto della console e dei giochi.

Fino al 12 luglio Nintendo Switch Lite costa 199.98 euro anzichè 219.98 euro, promozione valida su tutte le colorazioni disponibili tra cui grigio, turchese, giallo e corallo. Nintendo Switch (varie configurazioni disponibili) viene venduto al prezzo d 299.98 euro invece di 329.98 euro, in entrambi i casi con la possibilità di risparmiare ulteriormente portando indietro i propri videogiochi e console usati. Nello specifico portando indietro PS4 PRO, Xbox One X o Nintendo Switch otterrete fino al 180 euro di sconto, fino a 120 euro con PS4 (500 GB o 1TB) e fino a 50 euro con Xbox One S.

Sempre fino al 12 luglio è anche possibile acquistare i migliori giochi per Nintendo Switch in sconto al prezzo di 49.98 euro invece di 60.98 euro, tra i giochi disponibili troviamo Pokemon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizons, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per tutte le offerte attive vi rimandiamo al volantone GameStop estate 2020 con sconti su Switch, PS4, Xbox One, giochi, accessori, gadget e merchandising, tra cui i ricercatissimi Funko Pop! in vendita a 9.99 euro l'uno.