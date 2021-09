Nintendo Switch offerte: giochi a meno di 2 euro con i nuovi sconti dell'eShop

Più volte vi abbiamo segnalato giochi per Nintendo Switch a 99 centesimi, adesso vogliamo aumentare un pochino il budget per i nostri consigli per gli acquisti, raggiungendo il tetto massimo di due euro. Una cifra decisamente bassa ma che permette l'acquisto di qualche gioco indie piuttosto interessante.

Ad esempio tra i giochi in vendita a 1.99 euro troviamo Lumo, Boomberang Fu, Cooking Simulator, AER Memories of Old e Thief Simulator, Georifters costa invece 1.59 euro mentre Agent A Un Enigma In Incognito viene proposto a soli 99 centesimi. L'avventura State of Mind è in sconto a 1.99 euro, stesso prezzo per Grand Legacy Tale of the Fatebounds e Phantom Doctrine. Sempre a meno di due euro troviamo Ibb & Obb, Violett, Toki Tori 2+ Nintendo Switch Edition, Dex, The Long Journey Home, Moto Rush GT, Syberia 2, RIVE Ultimate Edition, Hue e Cyber Protocol.

E che dire del controverso Agony a 1.99 euro, un gioco horror macabro e violento solo per stomaci forti. L'avventura Goetia costa solamente 99 centesimi mentre Felix The Repaer è in promozione a 1.49 euro, infine se amate i lavori sporchi e ingrati segnaliamo Dead End Job a 1,69 euro. Come detto in apertura, non aspettatevi giochi AAA o AA a questo prezzo ma solamente produzioni indipendenti di media fascia o porting di giochi già usciti su mobile.