Nintendo Switch offerte: nuovi giochi a meno di 5 euro da comprare subito

Continuano le offerte estive su Nintendo eShop e per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per Switch in sconto a meno di 5 euro, un prezzo alla portata di tutti che vi permetterà di acquistare giochi indie e AA non recentissimi ma ancora divertenti.

Iniziamo con Vampire Survivors a 4.49 euro, uno dei giochi fenomeno degli ultimi mesi può essere acquistato ad un prezzo piuttosto contenuto... non lasciatevelo sfuggire! Overcooked! Special Edition costa 3.99 euro così come il platform Yooka-Laylee mentre Harvest Moon Mad Dash è in vendita al super prezzo di 2,99 euro.

Per comprare Asterix & Obelix XXL 2 bastano 3,74 euro mentre per The Last Campfire si spende ancora meno, solo 2,99 euro. Si continua con il picchiaduro The TakeOver a 2.99 euro, Layers of Fear Legacy a 3.99 euro, Yoku's Island Express a 3.99 euro e Layers of Fear 2 a 4,49 euro.

SteamWorld Heist Ultimate Edition costa 2.99 euro, taglio di prezzo anche per Narita Boy (4.99 euro), Narcos Rise of the Cartels a 4.49 euro e Syberia a 2,98 euro. Infine, This War of Mine Complete Edition costa 1.99 euro, Panzer Dragoon Remake è in sconto a 2.49 euro e The Wardrobe Better Even Edition è in sconto a 1,99 euro.

