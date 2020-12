Nintendo Switch offerte: quali giochi comprare con meno di 5 euro?

La sezione giochi a meno di 5 euro sul Nintendo eShop si è aggiornata con nuovi titoli e noi abbiamo ovviamente pensato di andare alla ricerca dei migliori giochi Switch a prezzo ridotto, ecco le offerte da non perdere!

Tra i tanti vi segnaliamo Silenced a 3.99 euro, Micetopia a 3.99 euro, One Strike a 1.99 euro, Syberia 2 a 1.49 euro, AER Memories of Old a 4.99 euro, Akane a 1.99 euro, Submerged a 1.34 euro, Coffe Crisis a 1.99 euro, We The Revolution a 4.89 euro, More Darkz a 3.99 euro, Dream Aline a soli 99 centesimi, Nordlitcht a 3.99 euro, Feudal Allory a 2.99 euro, Tony World Racings a 1.49 euro, Zombie Blast Crew a 4.99 euro, Odallus The Dark Call a 2.99 euro, Goodbye Deponia a 4.99 euro e infine Skyhill a 1,99 euro.

Questa ovviamente è solo una piccola parte dei giochi in offerta sul Nintendo eShop a meno di 5 euro, a 4.99 euro è poi possibile trovare (prezzo standard, non in offerta) altri giochi come DOOM 64, DOOM 2 Hell on Earth e Dragon Quest (NES) solamente per citarne alcuni, vi invitiamo a esplorare l'eShop per scoprire tutte le promozioni attive, ci sono anche tanti titoli a 99 centesimi, torneremo presto a parlarvene.