Nintendo Switch offerte: i migliori giochi da comprare in sconto nel weekend

Sta per iniziare un nuovo weekend e noi ne approfittiamo per segnalarvi una selezione di giochi in offerta su Nintendo eShop: è l'occasione ideale per fare scorta di giochi per Switch ad un prezzo contenuto e arricchire così la vostra ludoteca. Siete pronti per risparmiare?

Iniziamo con Mario + Rabbids Kingdom Battle a 13.99 euro, Eastward a 14.99 euro, Cult of the Lamb a 14.99 euro e Cris Tales a 3.99 euro, senza dimenticare Street Fighter 30th Anniversary Collection a 9.89 euro e Dragon's Dogma Dark Arisen a 5,09 euro.

Si continua con Overcooked! Special Edition a 3.99 euro e Capcom Beat Em Up Bundle a 9.99 euro, una raccolta imperdibile per i nostalgici dal momento che include Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit.

E ancora, Children of Morta è scontato a 5.09 euro, la ricchissima Capcom Fighting Collection costa 19.99 euro (include Darkstalkers,Night Warriors, Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior 2, Hyper Street Fighter II, Super Gem Fighter Minimix, Super Puzzle Fighter II Turbo, Cyberbots e Red Earth) mentre Commandos 2 HD Remaster è in offerta a 14,99 euro.

Infine, Yoku's Island Express costa 3.99 euro e vi segnaliamo Ghost Trick Detective Fantasma di Capcom a 20,09 euro.