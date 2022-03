Nintendo Switch offerte: i migliori giochi in sconto a meno di 10 euro

Il Nintendo eShop europeo si aggiorna con nuovi sconti con tanti giochi per Switch in promozione a prezzo ridotto per pochi giorni. Cosa si può comprare con un budget di dieci euro? Non moltissimo, ma comunque non manca qualche offerta interessante

Ad esempio The Sinking City è in offerta a 9.99 euro, stesso prezzo per Call of Cthulhu e Alex Kidd in Miracle World DX, remake dell'omonimo gioco uscito su SEGA Master System a metà degli anni '90. Da segnalare anche MotoGP 20 a 5.99 euro, Going Under a 4.99 euro, Earthlock a 4.74 euro, Planet Alpha a 3.99 euro, Vampire The Masquerade Coteries of New York costa 3.99 euro mentre SteamWorld Quest Hand of Gilgamech costa 8,74 euro.

Segnaliamo anche SteamWorld Heist Ultimate Edition a 4.99 euro, Spintires MudRunner American Wilds a 7.49 euro e Greak Memories of Azur a 8,99 euro. Narita Boy costa 9,99 euro e stesso prezzo per Cloudpunk e Republique Anniversary Edition.

Restiamo in attesa degli sconti sui giochi di Super Mario per il MAR10 Day 2022, questi dovrebbero partire nella giornata di oggi con protagonisti giochi come Mario Tennis Aces, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Golf Super Rush, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey e Luigi's Mansion 3.