Nintendo Switch offerte: nuova ondata di sconti su eShop, il risparmio è assicurato

Nintendo lancia una nuova campagna promozionale con una serie di giochi per Switch in sconto su eShop, una buona occasione per arricchire la propria ludoteca, risparmiando. E ci sono in sconto anche le grandi esclusive Nintendo...

Iniziamo segnalandovi Splatoon 3 a 39.99 euro, Tomb Raider 1-3 Remastered a 26.99 euro, Hades a 12.49 euro, Overcooked! Special Edition a 3.99 euro e Overcooked! 2 a partire da 16,99 euro. E ancora Bastion a 2.49 euro, Inside a 1.99 euro, Football Manager 2024 Touch a 39.99 euro, Limbo a 99 centesimi, King of Season a 2.49 euro e The Witcher 3 Wild Hunt a 16,99 euro.

Impossibile poi non citare Jurassic World Evolution Complete Edition a 20.99 euro, Let's Sing 2023 a 15.99 euro e Worms Rumble a 2,99 euro. Tra i giochi in offerta ci sono anche Blasphemous 2 a 20.09 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a 23.99 euro, Children of Morta a 5.49 euro, Yooka Laylee a 3.99 euro e Bee Simulator a 3,99 euro.

In chiusura, Yoku's Island Express a 3.99 euro, Fate Samurai/Remnant a partire da 48.99 euro, This War of Mine Complete Edition a 1.99 euro e infine Samurai Warriors 5 a partire da 16,49 euro.