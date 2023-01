Nintendo Switch offerte per risparmiare: tanti giochi a meno di 8 euro

Lo sappiamo, anche a voi piace giocare bene spendendo poco ed è per questo che tornano i consigli per gli acquisti su Nintendo eShop, con una selezione di giochi per Switch in offerta a meno di 8 euro, fascia di prezzo che permette di recuperare giochi indie e AA datati ma ancora interessanti.

Ad esempio Sid Meier's Civilization VI costa solo 5.99 euro, Carnival Games è in offerta a 7.99 euro, Zombieland Double Tap Road Trip costa 3.99 euro, WRC 9 FIA World Rally Championship è in promozione a 4.99 euro e vi segnaliamo anche Giana Sisters Twisted Dreams Owltimate Edition a soli 99 centesimi.

Anche Sine Mora EX costa 99 centesimi, Deponia Collection costa 3.99 euro, Harvest Life è in offerta a 4.99 euro e vi segnaliamo anche Outlast a 2 a 4.49 euro e Outlast Bundle of Terror a 3,74 euro. E ancora, Alex Kidd in Miracle World DX è scontato a 6.79 euro, Spirit of the North costa 7,13 euro, Nickelodeon Kart Racers è in sconto a 5,99 euro e Oceanhorn Monster of Uncharted Seas costa 3,74 euro.

Infine, Panzer Dragoon Remake a 2.49 euro, WWE 2K Battlegrounds a 7.99 euro, Earthlock a 4.49 euro e Jothun Valhalla Edition a 3,74 euro.