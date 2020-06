Nintendo Switch offerte: sconti su console e giochi nel volantino Comet

Il Gruppo Comet lancia il nuovo volantino Extreme Days con 14 giorni di offerte su tantissimi prodotti, tra cui anche console e videogiochi con particolare focus su Switch Lite e giochi Nintendo.

In particolare online e nei negozi della catena è possibile acquistare fino al primo luglio Nintendo Switch Lite al prezzo di 199.99 euro, offerta valida per le colorazioni grigio, turchese e giallo, a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita, con un risparmio pari al 9.1% sul costo di listino.

Restando in casa Nintendo segnaliamo tre giochi in promozione a 49.99 euro l'uno anzichè 59.99 euro: parliamo di Animal Crossing New Horizons, Pokemon Spada e Pokemon Scudo, con un risparmio del 16.7% sul normale prezzo di listino al pubblico.

