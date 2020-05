Nintendo Switch offerte: gli sconti di GameStop su console, giochi e accessori

GameStopZing lancia oggi una serie di promozioni su Nintendo Switch con offerte su console, videogiochi e accessori targati Nintendo, in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato.

Dal 15 al 24 maggio è possibile acquistare Nintendo Switch Lite a 199.98 euro, disponibile nelle colorazioni giallo, turchese, azzurro e corallo. In promozione anche i migliori giochi per Nintendo Switch a 49.98 euro (sempre fino al 24 maggio), tra i giochi scontati citiamo Pokemon Spada, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, New Super Mario Bros U Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Pokemon Scudo.

Anche i Joy-Con sono in offerta a 59.98 euro, disponibili in varie colorazioni come grigio, giallo, rosso e blu neon, viola e arancione, rosa e verde neon e blu e giallo. Infine segnaliamo il PRO Controller a 55.98 euro, disponibile nella colorazione tradizionale.

Tutte le offerte sono valide online e nei negozi GameStop riaperti dopo l'emergenza Coronavirus, i punti vendita torneranno presto pienamente operativi in tutta Italia, in ogni caso vi ricordiamo che l'eCommerce di GameStop è attivo con spedizioni rapide e veloci garantite su oltre il 90% degli ordini.