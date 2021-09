Nintendo Switch offerte: i nuovi sconti della settimana sull'eShop

Ci avviciniamo al weekend e come di consueto si rinnovano gli sconti sul Nintendo eShop con una selezione di giochi per Switch in vendita a prezzo ridotto. Oltre a produzioni indie di discreto spessore troviamo anche titoli AAA e AA piuttosto blasonati anche se non recentissimi.

Tra i tanti giochi in offerta citiamo ad esempio Castlevania Anniversary Collection a 4.99 euro, raccolta che include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula. Restando in casa Konami citiamo Contra Rogue Corps a 3.99 euro e Contra Anniversary Collection con Contra, Super Contra, Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C e Contra Hard Corps a 4,99 euro.

Blasphemous costa 9.99 euro mentre Indivisible è in offerta a 7.49 euro, King of Seas costa 18.74 euro, il fenomeno Terraria costa invece 14,99 euro. Ghostrunner è in promozione a 11.99 euro, Golf Club Wasteland può essere acquistato a 7.49 euro e segnaliamo anche Journey to the Savage Planet a 11,99 euro. E ancora, Brothers A Tale of Two Sons a 7.49 euro, Bloodstained Rirtual of the Night a 19.99 euro, Commandos 2 HD Remaster a 20.99 euro, Dead by Daylight a 14.99 euro e The Outer Worlds a 19.99 euro, infine il divertente platform 3D A Hat in Time costa 13,99 euro.