Nintendo Switch offerte: tanti nuovi giochi in sconto a meno di 3 euro

Ci avviciniamo al weekend e come sempre negli ultimi giorni della settimana il Nintendo eShop si aggiorna con tanti nuovi contenuti e si rinnovano le offerte sui giochi per Nintendo Switch. In particolare è la sezione giochi a meno di 5 euro a dare delle belle soddisfazioni, con numerosi titoli proposti a due euro, tre euro e persino 99 centesimi.

Toki Tori 2+ Nintendo Switch Edition costa 1.49 euro, stesso prezzo per Syberia 2 e Urban Flow mentre per Castle of Heart bastano appena 99 centesimi. Knowledge Trainer Trivia costa 2.99 euro, Super Dodgeball Beats 1.29 euro mentre per Goblin Sword e Fear Effect Sedna bastano 1.99 euro l'uno. In sconto anche Evoland a 4.99 euro, Utopia 9 A Volatile Vacation a 99 centesimi, OlliOlli Switch Stance a 2.99 euro, Sin Slayer Enhanced Edition a 1.99 euro, il primo Syberia a 2.98 euro, Super Elite Force a 99 centesimi, Metropolis Lux Oscura a 2.71 euro, Detective Driver Miami Files a 2.39 euro, Oniken Unstoppable Edition a 2.99 euro, Toki a 99 centesimi e Chaos on Deponia a 1,69 euro.

Chiaramente è impossibile aspettarsi giochi AAA e AA a questo prezzo ma guardando nel panorama delle produzioni indipendenti è possibile trovare qualche buona offerta. Avete adocchiato qualcosa di vostro gusto? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.