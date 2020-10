Nintendo Switch offerte: Xenon Racer in sconto a meno di 2 euro!

Recentemente vi abbiamo segnalato una serie di giochi per Nintendo Switch a meno di 10 euro ma le offerte continuano e oggi vi mettiamo a conoscenza di un titolo molto apprezzato proposto a poco meno di... due euro!

Parliamo di Xenon Racer, gioco di corse futuristico in stile WipEout e F-Zero che passa da 29.99 euro a 1.97 euro, offerta valida fino al 26 ottobre.

"In un futuro prossimo, la federazione automobilistica ha ordinato una pausa dalle corse, così da permettere a tutti i team di prepararsi al passaggio ai veicoli volanti. Per ingannare l’attesa, i più importanti costruttori di auto ibride hanno deciso di organizzare un torneo non ufficiale per piloti amatoriali tra le strade di varie città del mondo. I velocissimi veicoli che utilizzeranno alternano la combustione dello xeno all’energia elettrica, raggiungendo velocità folli!"

Impossibile (o quasi) trovare giochi a prezzo più basso su eShop e in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto di discreta qualità (come potete appurare nella nostra recensione di Xenon Racer) oltretutto interamente made in Italy, sviluppato e pubblicato dal team 3DClouds. Il nostro consiglio è quello di fiondarvi ad acquistare Xenon Racer su eShop prima che il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno... non ve ne pentirete.