Nintendo Switch offline: servizi in manutenzione a gennaio, ecco le date

Superato il problema di congestione del traffico che ha causato il tilt dei server di Switch a Natale, Nintendo "gioca d'anticipo" e informa i propri utenti dell'arrivo a gennaio di diverse fasi di manutenzione che, una volta avviate, renderanno difficoltoso l'accesso ai servizi e alle funzionalità online di Switch.

La manutenzione dell'infrastruttura di rete di Nintendo avverrà in tre fasi e coinvolgerà i possessori di console Switch "base", Switch Lite e del nuovo modello Switch OLED che si connettono ai server della casa di Kyoto dal Regno Unito, dall'Europa e dal Nord America.

Per quanto riguarda l'Europa (e quindi l'Italia), la manutenzione è prevista per le giornate di domani, martedì 11 gennaio, e di giovedì 13 gennaio. La prima fase partirà alle ore 03:00 e dovrebbe concludersi un'ora dopo, alle 04:00, coinvolgendo in maniera generica i "servizi network di Nintendo" come l'invio o la ricezione delle notifiche da parte dei propri amici, l'accesso all'eShop e la fruizione dei servizi multiplayer nei videogiochi che li supportano.

11 Gennaio - dalle ore 03:00 alle 04:00

13 Gennaio - dalle ore 05:30 alle 08:00

13 Gennaio - dalle ore 07:00 alle 09:00

Come precisato da Nintendo, la seconda e la terza fase di manutenzione si terranno entrambe nella giornata di giovedì 13 gennaio: la prima avverrà di mattina e comporterà dei disservizi temporanei nella gestione, nel recupero e nel trasferimento dei salvataggi, mentre l'ultima dovrebbe tradursi in un rallentamento o in un blocco temporaneo nell'acquisizione dei dati dei server della casa di Kyoto.

Una volta concluse queste attività di manutezione programmata, tutte le funzionalità multiplayer e i servizi online di Nintendo Switch dovrebbero tornare alla normalità. A proposito di Switch: avete già dato un'occhiata alla classifica dei titoli Switch più giocati nel 2021?