Nintendo Switch: al via oggi le offerte di Natale con oltre 900 giochi in sconto

Manca poco al Natale e anche Nintendo si prepara a festeggiare con una serie di sconti speciali sul Nintendo eShop, al via da oggi pomeriggio alle 15:00, ora italiana. Una buona occasione per arricchire la propria ludoteca di Switch a costi contenuti.

Al momento non abbiamo molti dettagli e Nintendo si è limitata ad annunciare che "Le Offerte di Natale 2020 dell'eShop, al via alle 15:00 del 17/12, offrono qualcosa di adatto a tutti!", nell'immagine che accompagna il messaggio si parla di oltre 900 giochi in offerta, davvero una selezione incredibilmente vasta che presumibilmente includerà giochi Nintendo, titoli AAA/AA di terze parti e produzioni indipendenti.

Quasi certamente la casa di Kyoto sconterà numerosi titoli della lineup Switch come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Super Mario Odyssey, Super Mario Party e Luigi's Mansion 3, in molti sperano anche per un taglio di prezzo a The Legend of Zelda Breath of the Wild, raramente incluso nelle promozioni dei vari saldi stagionali sull'eShop.

Non ci resta che aspettare le 15:00 di oggi pomeriggio per saperne di più e dare uno sguardo ai giochi per Nintendo Switch in offerta, nei prossimi giorni pubblicheremo anche la nostra classica guida all'acquisto con i giochi da recuperare assolutamente per Natale.